В Госдуме предлагают не считать преступными любые деяния, совершенные на аннексированных территориях Украины в «защиту интересов» России

В конце ноября на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности был опубликован законопроект «об определении порядка применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей». На содержание пояснительной записки к этому документу обратил внимание журналист Илья Клишин.

Как следует из пояснений соавтора законопроекта председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, документом вводится положение, согласно которому «не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта Российской Федерации до 30 сентября 2022 г., если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов».

Также законопроект предусматривает возможность использовать в российском уголовном процессе доказательства по уголовным делам, полученные до 30 сентября 2022 года, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на территориях аннексированных украинских регионов. А принятые судами этих регионов до указанной даты решения будут иметь в России законную силу.

«В случае если деяние, по которому досудебное расследование проводилось до 30 сентября 2022 года, в соответствии с российским законодательством не является преступлением или если отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, то уголовное дело возбуждено не будет», — пояснил Павел Крашенинников.

Источники: Госдума, Система обеспечения законодательной деятельности

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