Полиция Молдовы нашла в приграничном городе упавшую ракету

Полиция Молдовы, усилившая патрулирование в связи с сегодняшними обстрелами Украины, нашла неразорвавшуюся ракету возле города Бричаны, который находится на границе с украинской Черновицкой областью. Падение ракеты также подтвердили в МВД Молдовы.

Чья именно эта ракета — пока неизвестно. По данным OSINT-специалистов, возле города упала часть зенитной ракеты комплекса ПВО С-300.

Согласно сообщениям в социальных сетях, местные жители утверждают, что слышали сегодня два громких взрыва.

Источник: Știri.md

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