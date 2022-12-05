Одно из крупнейших независимых СМИ на Сахалине объявило о прекращении работы из-за давления властей

Одно из крупнейших и старейших независимых новостных СМИ на Сахалине агентство Sakh.com объявило о прекращении своей работы после двух блокировок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

«Дальше, в условиях постоянных блокировок, продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно. <﻿…﻿> Теперь жители области окажутся без нашей поддержки. Им следует проявить настойчивость, чтобы власти слышали их, узнавали об их проблемах, потребностях, и тогда, надеемся, все будет хорошо», — говорится в нем.

Как уточняет «Медиазона», впервые сайт Sakh.com был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры 6 августа этого года.

В ноябре Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта агентства, которое там создали после блокировки оригинального сайта. При этом в редакции утверждают, что не получали никаких уведомлений от регулятора.

В марте глава сахалинского «Совета солдатских матерей» Нина Ключникова призвала власти «обратить самое пристальное внимание на деятельность» Sakh.com. Она заявила, что на форуме агентства «ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооруженные силы», а журналисты, сообщая о гибели в Украине сахалинцев, «не нашли для них ни одного доброго слова».

Sakh.com работало с 1999 года.

Источники: Sakh.com, «Медиазона»

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