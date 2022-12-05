На берегу Каспийского моря в Дагестане за последние дни обнаружили две с половиной тысячи мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено уже две с половиной тысячи мертвых тюленей. Власти предполагают, что гибель животных вызвана естественными причинами.

Находить мертвых тюленей на берегу начали в конце прошлой недели, к субботе специалисты дагестанского министерства природы насчитали 700 тел животных, к понедельнику их число выросло в несколько раз.

«К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе [канала] Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных», — говорится в официальном телеграм-канале министерства природы Дагестана.

Двумя днями ранее в том же канале сообщалось, что «в результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами».

В субботу директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил агентству РИА «Новости», что «судя по виду найденных тюленей, они погибли примерно две недели назад». «Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено», — добавил он.

Как пишет «Коммерсантъ» в Северо-Кавказском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству предположили, что возможной причиной гибели тюленей могли стать длительные штормы.

Как заявили в министерстве природы Дагестана, погибшие тюлени относятся к виду «каспийская нерпа». Популяция этого животного в мире достигает 300 тысяч особей, 70 тысяч из которых обитают в Каспийском море. В ведомстве утверждают, что гибель нескольких тысяч животных не может угрожать существованию вида в целом.

Источники: Министерство природы Дагестана, РИА «Новости», «Коммерсантъ»

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