«ЛитРес» снимет с продажи книги, попадающие под закон об ЛГБТ+ «пропаганде», и предложит авторам переписать произведения — РБК

РБК со ссылкой на директор департамента по развитию контента «ЛитРес» Евгения Селиванова сообщает, что компания снимет с продажи книги, попадающие под новый закон о ЛГБТ+ «пропаганде», и предложит авторам переписать произведения, чтобы вернуть их в интернет-магазин.

По словам Селиванова, сервис уже разослал правообладателям письма с просьбой проверить их книги на «пропаганду» ЛГБТ+. Если они обнаружат в своих произведениях наличие такого контента, то «ЛитРес» уберет из продажи эти книги. При этом, отметил Селиванов, сервис и сам анализирует тексты, «в описании которых явно упоминается» ЛГБТ+. По каким именно критериям проводится отбор — неизвестно.

Также он рассказал, что из интернет-магазина уже убрали некоторые произведения. Какие именно — не уточняется. Селиванов отметил, что общее количество контента, который должны убрать из-за закона, составит не больше 1%.

Днем 5 декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект о запрете «пропаганды» ЛГБТ+.

Источник: РБК

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