Депортированный из России блогер Некоглай рассказал о пытках и попытке изнасилования в полиции

Тиктокер Николай Лебедев, более известный под ником Некоглай, опубликовал почти полуторачасовое видео, в котором рассказал о пытках и попытке изнасилования в отделе полиции в Москве.

Лебедев был задержан в начале ноября, после публикации видео с пародией на российского военного, который отбрасывал сброшенные на него с украинского дрона гранаты. Донос на блогера написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После этого суд постановил депортировать Лебедева (он оказался гражданином Молдовы) и оштрафовать его на пять тысяч рублей.

В новом видео блогер рассказывает о событиях 9 ноября, когда его доставили из суда в ОВД по Пресненскому району Москвы.

По словам Лебедева, там его «закрыли в КПЗ». Затем к нему пришли полицейские, участвовавшие в его задержании, и потребовали записать видео с извинениями. В ответ блогер стал шутить, петь и танцевать, что привело силовиков в бешенство.

Блогера заковали в наручники и отвели в другое помещение. Там его повалили на пол, стали избивать руками и ногами и прыгать на нем. По словам Некоглая, он предлагал избивавшим его полицейским по миллиону рублей, но они продолжали его бить.

Процесс избиения, как рассказывает Лебедев, силовики снимали на видео. В какой-то момент они раздели блогера догола и потребовали, чтобы он «сел» на литровую бутылку Coca-Cola. Он отказался, и тогда полицейские попытались вставить ее в анус силой, но Лебедев продолжал сопротивляться. «Я чуть ли не вырубался, терял несколько раз сознание на пару секунд», — рассказывает он. При этом, как утверждает Лебедев, его старались не бить по лицу, чтобы не осталось заметных следов.

Затем полицейские снова велели блогеру засунуть бутылку в анус самостоятельно, и он сделал вид, что вставляет бутылку. «Весь пол в моей крови, моей блевотине, я блевал от стресса, от шока, от удара по почкам, по животу, вся голова была окровавлена от ударов по затылку, от того что я руками задевал, царапался об шкаф», — описывает Лебедев происходившее в ОВД.

Затем он демонстрирует справку из травмпункта, в которой написано «множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей».

Сняв эпизод с бутылкой на видео, полицейские все же заставили Некоглая извиниться на камеру, а затем обрили его наголо. По словам блогера, сначала волосы на его голове просто вырывали руками, а затем стали брить, оставляя порезы.

Источник: Николай Лебедев

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