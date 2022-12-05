Беспилотники атаковали военные аэродромы под Саратовом и Рязанью. Есть погибшие

Неизвестный беспилотник упал на взлетную полосу военной авиабазы в Энгельсе Саратовской области. Как сообщают телеграм-каналы ASTRA и Baza, в результате получили ранения двое военных, а также были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Эти стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, принимают участие в нанесении ракетных ударов по Украине.

В свою очередь, РИА «Новости», ссылаясь на собственные источники в экстренных службах, сообщает о взрыве на аэродроме под Рязанью. По данным агентства, там взорвался бензовоз. В результате три человека погибли, а еще шестеро получили ранения.

ASTRA опубликовала видео, которое, предположительно, было снято минувшей ночью в Рязани. На нем видны огни, которые, возможно, являются светом от двигателя стартующей зенитной ракеты.

Официальные источники пока ничего не сообщали о произошедшем.

В октябре Киев анонсировал создание нового боевого беспилотника, способного поражать цели на дальности до тысячи километров. А 4 декабря в эфире телемарафона пресс-секретарь «Укроборонпрома» Наталья Сад сообщила, что он находится на финальной стадии испытаний.

«Позади - ряд успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под действием радиоэлектронной борьбы. После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении», — сказала она.

Среди возможных целей для нового украинского беспилотника эксперты называли, в том числе, аэродромы под Саратовом и Рязанью, где базируются бомбардировщики, которые регулярно участвуют в нанесении ракетных ударов по Украине.

Источники: ASTRA, Baza, РИА «Новости», Политика страны

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