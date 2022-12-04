В Москве полиция доставила в военкомат призывника, представившись клиентами, которые хотели починить телефон по объявлению на «Юле»

Полицейские задержали и доставили в военкомат москвича, выдав себя за клиентов, которые хотели починить телефон по объявлению на сайте «Юла», сообщила «Новая газета.Европа».

2 декабря 20-летнему Александру (имя изменено — Прим. «Холода»), который зарабатывает ремонтом техники через сервисы объявлений, позвонила девушка и предложила встречу, чтобы отдать телефон в ремонт.

«Спускаюсь вниз, там стоят женщина и мужчина. Ну, бывает такое, что клиент приезжает с мужем или женой, нет проблем. Протягиваю мужчине руку, чтобы пожать, а он заковывает меня в наручники, блядь!» — рассказал Александр.

По его словам, мужчина в гражданской одежде представился оперативников уголовного розыска и показал удостоверение. При этом Александра доставили в ОВД на гражданской, а не служебной машине. В участке у него забрали телефон, а также составили протокол за нецензурную брань в общественном месте.

По его словам, он указал настоящие имя и фамилию только на «Юле», поэтому полиция могла устроить облаву только через этот сервис. Как рассказал москвич, до задержания ему приходили повестки, но в руки письмо ему никогда не вручали.

Утром 3 декабря в военном комиссариате Головинского района Александра отправили на медосмотр, где он сообщил о наличии у него заболеваний, после чего его отправили на сборный пункт на Угрешской улице.

«Ко мне приставили дрочилу какого-то из военкомата, я прошел медосмотр, на выходе на КПП (ждали — Прим. “Холода”) два мента, ДПСники и росгвардейцы. Я попрощался, головой покивал, дошел спокойно до угла и дал деру», — рассказал Александр.

Полиция предоставила Александру только обращение от военкомата с просьбой провести медкомиссию. Сейчас он вместе с юристами направил требования предоставить решение призывной комиссии, а также подал жалобу в суд.

Источник: «Новая газета.Европа»

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