В Лондоне задержали миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в нарушении санкций. Его отпустили под залог — ТАСС

3 декабря в Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена и еще двоих мужчин по подозрению в отмывании средств, сообщает BBC. Имена подозреваемых не уточняются.

58-летнего мужчину задержали в своем особняке по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана полиции Великобритании и дачи ложных показаний. ТАСС со ссылкой на источник в окружении задержанного бизнесмена сообщило, что это миллиардер Михаил Фридман. Также агентство уточнило, что его задержали по подозрению в нарушении наложенных на него санкций. Бизнесмена отпустили под залог.

Также задержали два предполагаемых соучастника бизнесмена. Один из них — 35-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в отмывании денег, а также за то, что он сопротивлялся сотруднику полиции и пытался уйти с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Другой — 39-летний экс-бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, его подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Подозреваемые также освободились под залог.

После предполагаемого задержания российского бизнесмена Фридман сообщил Forbes, что у него «все в порядке» и что в выходные он встречается с друзьями.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — прокомментировали задержание некого российского бизнесмена в «Альфа-банке», который основал Фридман.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что в операции участвовали более 50 офицеров подразделения. После обыска сотрудники агентства изъяли несколько цифровых устройств и значительную сумму наличных денег.

Источник: BBC, ТАСС, Forbes, РБК

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