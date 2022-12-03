Латвийские органы госбезопасности начали расследование после слов ведущего «Дождя» о помощи в «оснащении» мобилизованных

Служба государственной безопасности Латвии начала расследование. Поводом для него стал эфир телеканала «Дождь», в котором ведущий Алексей Коростелев призвал сообщать в редакцию о нарушениях прав мобилизованных россиян и сказал, что многим военнослужащим «смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Как следует из сообщения на сайте спецслужбы, там подозревают «Дождь» в том, что телеканал «оказывает помощь солдатам российских оккупационных войск». В ведомстве подчеркнули, что прямой или косвенный сбор материальной помощи или передача ее России являются в Латвии уголовным преступлением.

СГБ также напомнила, что неоднократно предупреждала об опасности «переноса деятельности российских так называемых независимых СМИ в Латвию». В ведомстве считают, что сотрудники таких СМИ могут иметь связи с российскими спецслужбами.

Накануне о возбуждении административного дела в отношении телеканала «Дождь» сообщил Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии. По словам главы Совета Иварса Аболиньша, телеканал уже оштрафовали на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе России и наименование российской армии «нашей армией».

Как отметили в Совете, это стало вторым правонарушением канала, а третье может стать основанием для аннулирования разрешения на вещание в стране.

Накануне ведущий программы «Здесь и сейчас» Алексей Коростелев сказал в эфире «Дождя»: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

В тот же день этот фрагмент программы был удален с сайта телеканала, а главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко дезавуировал слова Коростелева, заявив, что «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии на фронте или за его пределами.

Позже ведущая «Дождя» Екатерина Котрикадзе сообщила в эфире об увольнении Коростелева, назвав это решение «очень сложным».

В свою очередь, Алексей Коростелев заявил, что его слова, ставшие причиной увольнения и претензий латвийских властей, были вырваны из контекста.

«Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале», — написал журналист в своем телеграм-канале.

После этого сразу два других ведущих «Дождя» объявили о своем уходе с канала из-за несогласия с увольнением Коростелева.

Так, о прекращении сотрудничества с каналом сообщила автор и ведущая программы «Деньги» Маргарита Лютова. «Люди имеют право на ошибку», — написала она в своем фейсбуке.

В свою очередь, ведущий Владимир Роменский заявил, что разделяет ответственность за скандальный выпуск и покидает канал.

«Леша Коростелев мой друг, товарищ и коллега. Я не могу согласиться с его увольнением. Сам в полной мере несу ответственность за тот выпуск. Сидел на ухе шеф-редактором. Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю. Дождь, Королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. «Бросили под автобус» своего. Отдали «на заклание» близкого. Я так не могу и увольняюсь», — написал Роменский в своем телеграм-канале.

Источники: Служба государственной безопасности Латвии, Алексей Коростелев, Маргарита Лютова, Владимир Роменский

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