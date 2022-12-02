Зеленский запретил в Украине деятельность религиозных организаций, которые аффилированы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете религиозных организаций, связанных с «центрами влияния» в России. В течение двух месяцев в Раду должны внести соответствующий законопроект.

Согласно указу, против представителей таких организаций вводятся персональные санкции. Контролировать исполнение решение СНБО будет секретарь Совета Алексей Данилов.

Указ также предусматривает проверку оснований, по которым религиозные организации используют имущество на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Ранее СБУ провела обыски в монастырях и храмах Украинской православной церкви в Закарпатье, Житомирской и Ровненской областях, а также на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: hromadske

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