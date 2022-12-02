В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался. По предварительным данным, жертв нет.

«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета, он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах. Позже пост был удален.

Пресс-служба Восточного военного округа подтвердила крушение истребителя. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Источник: ТАСС, РБК

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