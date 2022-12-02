В подозрительных посылках, которые приходили в украинские посольства и консульства, лежали вырезанные глаза животных

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в подозрительных посылках, которые в последние дни приходили в украинские посольства и консульства, лежали вырезанные глаза животных.

«Посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно получили закрытые посылки. В упаковках были глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — написал Николенко.

1 декабря о подозрительных посылках, пропитанных кровью, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом он не сообщил, что находилось внутри пакетов.

30 ноября в посольство Украины в Мадриде пришла посылка с самодельной бомбой. Аналогичные коробки нашли на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza, которая производит технику для ВСУ. Также посылки перехватили персонал посольства США в Мадриде и сотрудники службы безопасности премьер-министра Испании.

Источник: Олег Николенко

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