В Челябинске призвали по мобилизации гражданина Беларуси

В Челябинске по мобилизации призвали гражданина Беларуси Александра Арлукевича, который работает на сахарном заводе. Он никогда не был гражданином России и не имеет вида на жительство.

На рабочем месте Арлукевичу вручили повестку о явке в военный комиссариат Советского и Центрального районов Челябинска для отправки на сборный пункт, когда именно это произошло — неизвестно. В повестке указано, что Арлукевич гражданин Беларуси, и что призыв касается мобилизации.

Он не явился по повестке 1 декабря. В военкомате сообщили, что намерены «насильно» отправить его в войска. Арлукович сообщил, что будет оспаривать решение о мобилизации в суде.

Согласно указу президента России Владимира Путина о мобилизации, призыву подлежат только граждане РФ. При этом иностранцы могут проходить службу, но только на контрактной основе.

Источник: Павел Чиков

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