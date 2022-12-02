Троих полицейских приговорили к реальным срокам за избиение задержанного и подброшенные ему наркотики 

Нижегородский районный суд признал троих полицейских виновными в том, что они избили местного жителя Игоря Крайнова и подбросили ему наркотики. Об этом сообщает «Команда против пыток».

В сентябре 2019 года Крайнова по пути на работу попытались задержать люди в штатском. Они вели себя агрессивно и мужчина, не поверив, что это сотрудники полиции, попытался убежать.

Однако, его догнали, избили, а затем подкинули пакет с тремя граммами мефедрона в задний карман штанов.

Все произошедшее попало в объектив камеры наружного наблюдения. На Крайнова завели уголовное дело по статье о хранении наркотиков, но после публикации видео уголовное преследование мужчины было прекращено.

В то же время, троих полицейских, уличенных в незаконных действиях, — Николая Кострова, Евгения Соколова и Алексея Иванова — уволили и арестовали.

Всем троим предъявили обвинения в превышении полномочий с применением насилия, а Кострову и Соколову еще и в хранении наркотиков.

Обвиняемые свою вину не признали. Тем не менее, суд приговорил Кострова к пяти годам колонии общего режима, Соколова — к четырем годам и шести месяцам, а Иванова — к трем годам и шести месяцам.

Источник: «Команда против пыток»

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