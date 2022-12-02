Собянин приехал на фронт в Украину и рассказал, что тысячи сотрудников коммунальных служб Москвы возводят там оборонительные рубежи

Работники городского хозяйства Москвы возводят оборонительные рубежи на позициях российской армии в Украине. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время своего визита в зону военных действий.

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

«На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — добавил он.

Источник: Сергей Собянин

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