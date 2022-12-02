«Коммерсантъ» лишил подписки на свою фотобазу главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову из-за статуса «иноагента»

Издательский дом «Коммерсантъ» лишил главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову подписки на свою фотобазу. Как следует из письма ИД, причина — это «иноагентсткий» статус Бекбулатовой.

«Принимая во внимание особенности применения положений действующего законодательства РФ в отношении иноагентов, АО <Коммерсантъ> не обладает дальнейшими возможностями для взаимодействия с Вами», — говорится в письме, которое получила Бекбулатова. О каких именно «особенностях» идет речь — не уточняется. Деньги за «нереализованные услуги» обещают вернуть.

Ранее власти не раз заявляли, что статус «иноагента» не будет приводить к дискриминации тех, кому он был присвоен. В частности, об этом говорили президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: «Холод»

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