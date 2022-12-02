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Из петербургского ресторана уволили официанта, который носил жетон с изображением флага Украины

12:21 • 02.12.2022

В петербургском баре-ресторане DOSKI уволили официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью «збройные силы».

Значок заметили посетители ресторана. В заведении принесли извинения за произошедшую ситуацию. Представители ресторана также отметили, что DOSKI участвовал в сборах средств первой необходимости для ВС РФ.

«Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России, и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции», — сообщили в официальной группе ресторана во «Вконтакте».

Источник: DOSKI

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