Из петербургского ресторана уволили официанта, который носил жетон с изображением флага Украины

В петербургском баре-ресторане DOSKI уволили официанта, который носил жетон с изображением флага Украины и надписью «збройные силы».

Значок заметили посетители ресторана. В заведении принесли извинения за произошедшую ситуацию. Представители ресторана также отметили, что DOSKI участвовал в сборах средств первой необходимости для ВС РФ.

«Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России, и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции», — сообщили в официальной группе ресторана во «Вконтакте».

Источник: DOSKI