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В 73% случаев пыток в Москве невозможно добиться возбуждения уголовного дела, даже если для этого есть основания — The Village

20:42 • 01.12.2022

Правозащитники «Команды против пыток» проанализировали то, как последние восемь лет расследуют пытки в Москве и области. За все время работы правозащитники получили 567 жалоб на пытки и другие виды насилия, которые унижают человеческое достоинство. Но только в 31 случае юристам московского филиала удалось подтвердить факт пыток и нарушения прав человека.

Согласно данным, опубликованным в The Village, в 73% зафиксированных случаях пыток невозможно добиться уголовного дела, даже если для этого есть основания. Но если это происходит, то срок, который получают силовики, в среднем составляет 5 лет и 8 месяцев.

Также правозащитники выяснили, что наиболее часто вращающимися видами насилия в Москве является избиение руками (77%), ногами (54%) и с использованием резиновой палки (34%).

Источник: The Village

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