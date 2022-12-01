На фоне войны россияне стали больше изучать иностранные языки

В этом году на фоне войны в Украине и мобилизации у россиян вырос интерес к изучению иностранных языков. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

Больше всего россиян интересуют иврит, грузинский, сербский, китайский, турецкий и армянский языки. Так, в марте и апреле по сравнению с двумя первыми месяцами года спрос на репетиторов по ивриту вырос на 206%, грузинскому и арабскому языкам на 198% и 184% соответственно.

«При сравнении спроса на репетиторов по иностранным языкам год к году (2021-й и 2022-й) сильнее всего увеличилась потребность в специалистах по сербскому (+278%), грузинскому (+188%), ивриту (+164%), турецкому (+108%), китайскому (+79%), болгарскому (+77%) и армянскому (+59%) языкам», — отметили в пресс-службе «Профи».

В языковых школах отмечают, что пиковые значения спроса на репетиторов по иностранным языкам приходились на март и октябрь — начало войны в Украине и объявление в России мобилизации.

При этом, по словам руководителя международной онлайн-школы иностранных языков Language Life Юлии Амлинской, на казахский язык такого спроса не наблюдалось. По ее мнению, это связано с тем, что жители Казахстана хорошо владеют русским языком.

После начала войны в Украине, а также после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации, из страны уехали сотни тысяч человек. Большинство из них направилась в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Сербию и другие страны.

Источник: РБК

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