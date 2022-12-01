Мобилизованного, у которого на пункте сбора заиграл гимн Украины, оправдали, потому что эта мелодия не запрещена в России

Мобилизованного Николая Егорова из Якутии оправдали по делу о «дискредитации» армии, которое на него завели из-за рингтона с гимном Украины. Суд принял такое решение, поскольку гимн Украины в России не запрещен, пишет издание «Сибирь.Реалии».

В октябре Николай Егоров принес сдавать документы работников в мобилизационный пункт в селе Борогонцы Усть-Алданского района. В этот момент ему позвонила жена и заиграл гимн Украины. Один из членов мобилизационной комиссии рассказал в суде, что он сам не обратил внимания на мелодию, а заявление на мужчину написал кто-то из мобилизованных.

Доносчик пояснил суду, что принял гимн Украины за провокацию, так как в это время в мобилизационном пункте он ждал отправки в армию по повестке. На решение суда, вероятно, повлиял протокол полицейского, который отметил, что подозреваемый ничего о «специальной военной операции» не говорил.

Сам Егоров на суде свою вину отрицал. По его словам, он больше года назад скачал понравившуюся мелодию, не зная, что это гимн Украины.

В итоге суд прекратил производство по этому делу, так как гимн Украины в России не запрещен, а из материалов дела не следует, что мелодия звонка каким-то образом дискредитировала Вооруженные силы России.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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