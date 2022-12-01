Испанская компания, производящая технику для ВСУ, получила посылку с бомбой. Еще одна такая посылка вчера пришла в украинское посольство в Мадриде

Всего за последние сутки испанские спецслужбы обнаружили пять коробок с бомбами внутри. Об этом пишет El Mundo.

Первая взрывоопасная посылка пришла по почте в украинское посольство в Мадриде. Пакет был адресован лично послу Сергею Погорельцеву.

Подозрительную посылку секретарь дипломата передал коменданту, отвечающему за безопасность дипмиссии. Тот вышел с ней во двор и вскрыл пакет, в результате находившееся внутри взрывное устройство небольшой мощности сработало. Комендант посольства получил легкое ранение.

В тот же день еще одну взрывоопасную посылку доставили в офис компании из Сарагосы Instalaza. Она занимается производством систем запуска ракет, ручных гранат и приборов ночного видения. Свою продукцию компания экспортирует более чем в 35 стран мира, в том числе в Украину.

Представители компании, получившие подозрительную посылку, обратились в полицию. Прибывшие правоохранители оцепили район, а затем взорвали пакет и собрали остатки для дальнейшей экспертизы.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в марте сообщила о передаче Украине 1370 гранатометов типа C-90 и Alcotan, изготовленных компанией Instalaza.

Третья посылка со взрывчаткой была отправлена на авиабазу Торрехон-де-Ардосе. Еще один пакет с бомбой прислали в Министерство обороны Испании.

Позже письмо с взрывным устройством обнаружили сотрудники службы безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом рассказали представители канцелярии испанского лидера. Правоохранители Испании выясняют, кто был отправителем.

Обновлено в 13:25. Добавлена информация о Минобороны и о премьер-министре

Источник: El Mundo

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.