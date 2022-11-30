«Яндекс» удаляет со своих карт разрушенные дома в Мариуполе

Российский интернет-сервис «Яндекс.Карты» начал удалять с карты оккупированного российскими войсками Мариуполя дома, которые были разрушены в ходе осады и штурма города.

На это обратил внимание уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

В частности, по его словам, с «Яндекс.Карт» пропал жилой дом по адресу: улица Азовстальская, 33.

Ранее оккупационные власти начали в Мариуполе снос домов, поврежденных или разрушенных в результате российских арт-обстрелов и бомбардировок. Украинская сторона полагает, что это, вместе с удалением разрушенных домов с карт, — попытка скрыть масштабы разрушений в захваченном городе.

Как утверждает Лубинец, всего оккупационные власти Мариуполя планируют снести более тысячи домов. При этом, отметил он, в результате действий российских войск без крыши над головой в Мариуполе оказалисьжильцы более 50 тысяч квартир.

В то же время в сети появилась карта разрушений Мариуполя. Разрушенные или поврежденные дома отмечены точками на картах Google с прикрепленными к ним фото и видео. Всего карта разрушений насчитывает почти полторы тысячи отметок.

Источник: Дмитрий Лубинец

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