Telegram раскрыл данные администраторов нескольких каналов по решению индийского суда

Мессенджер Telegram раскрыл имена, телефоны и IP-адреса владельцев нескольких каналов по требованию суда в Индии. Администраторов обвиняют в нарушении авторских прав. Об этом сообщает издании TechCrunch.

Суд постановил, что Telegram обязан раскрыть персональные данные в рамках иска основательницы образовательной компании KD Campus Ниту Сингх. Она подала в суд на несколько телеграм-каналов, заявив, что они незаконно продавали учебные материалы ее компании.

Представители мессенджера в рамках разбирательства отметили, что решение индийского суда противоречит законодательству о конфиденциальности Сингапура. Именно там расположены серверы для хранения данных пользователей. На это суд ответил, что владельцы авторских прав не должны лишаться защиты только потому, что компания Павла Дурова решила разместить серверы за пределами страны.

В итоге, как следует из материалов дела, Telegram раскрыл запрашиваемые данные. Однако суд постановил, что участники процесса «не должны раскрывать указанные данные третьим лицам, кроме как для целей этого разбирательства. С этой целью допускается раскрытие информации государственным органам/полиции».

При этом в самой компании отказались прямо ответить на вопрос о предоставлении данных.

«Telegram хранит очень ограниченное количество данных о своих пользователях или не хранит их вообще. В большинстве случаев мы даже не можем получить доступ к какой-либо информации о пользователях без специальных инструментов», — так прокомментировал ситуацию представитель Telegram Реми Вон.

В 2018 году мессенджер Павла Дурова заблокировали на территории России из-за того, что Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Блокировку сняли спустя два года.

Источник: TechCrunch

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