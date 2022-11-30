Суд впервые признал незаконным решение о мобилизации. Избежать отправки на фронт мужчине помогла альтернативная служба

Гатчинский суд Ленинградской области удовлетворил иск мобилизованного Павла Мушуманского и признал его призыв в рамках мобилизации незаконным. Об этом «Холоду» рассказал его адвокат Александр Передрук.

С 2019 по 2021 годы Павел Мушуманский проходил альтернативную гражданскую службу. В конце сентября, после объявления в стране мобилизации, ему прислали повестку. Мушуманский пришел в военкомат и попытался объяснить, что он не может служить в армии по религиозным соображениям. Также он рассказал, что по этой причине проходил альтернативную службу. Однако в военкомате его слушать не стали и «одним днем» отправили служить в часть.

После этого адвокат Мушуманского обратился в суд с иском об оспаривании законности решения военного комиссариата и призывной комиссии. И судья приостановил решение о мобилизации до рассмотрения дела по существу.

«Павел Мушуманский человек верующий и его религиозные взгляды не позволяют держать в руках оружие. Это право за ним было признано призывной комиссией. Сейчас нет закона, который позволяет заменить военную службу по мобилизации на АГС. Но отсутствие федерального законодательства не может поражать человека в конституционных правах. Суд и призывная комиссия должны руководствоваться нормами Конституции. Призывная комиссия этими нормами не руководствовалась, а суд, судя по всему, с этими доводами согласился. Как минимум признал незаконным призыв Мушуманского на военную службу», — пояснил Александр Передрук.

Сейчас Павел Мушуманский находится в расположении воинской части. Вернуться домой он сможет только после того, как решение суда вступит в силу.

Источник: Александр Передрук

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