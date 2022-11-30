На фоне войны в России выросло число дел о реабилитации нацизма

После начала войны в России выросло количество дел по статье «реабилитация нацизма». К такому выводу пришли эксперты проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Так, если за весь 2021 год по этой статье было возбуждено 89 дел, то за первые девять месяцев 2022 — 114.

Статью «реабилитация нацизма» ввели в российский уголовный кодекс в 2014 году. Предполагалась, что по этой статье будут судить тех, кто публично отрицает факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, и распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй мировой войне и ветеранах. Кроме того наказание предусмотрено за публичное осквернение символов воинской славы, публичное неуважение к памятным датам России, а также за унижение чести и достоинства ветеранов.

При этом на практике дела по этой статье заводят, например, за размещение публикаций, которые унизили и оскорбили участников акции «Бессмертный полк». Так, в конце октября 48-летнего жителя Архангельска приговорили к двум с половиной годам колонии за реабилитацию нацизма. По версии следствия, в мае 2021 года мужчина оставил комментарий в одной из соцсетей, в котором унизил и оскорбил участников акции «Бессмертный полк». Суд также признал, что житель Архангельска распространил сведения, которые выражали неуважение к обществу в связи с празднованием Дня Победы.

В середине октября в Красноярске суд признал виновным в публичной реабилитации нацизма местного жителя. 41-летний мужчина был осужден за комментарии в соцсетях, которые, по мнению следователей, содержали положительную оценку действиям немецкой армии, а также отрицали факт победы СССР в Великой Отечественной войне. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в пользу государства. Также ему на это время запретили размещать в сети комментарии и материалы о межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений.

По этой же статье был осужден соратник Алексея Навального в Архангельске. Бывшего оператора штаба оппозиционера Руслана Ахметшина признали виновным в реабилитации нацизма и назначили ему наказание в виде двух с половиной лет в колонии-поселении. Причина — ​комментарии Ахметшина в соцсети «ВКонтакте», в которых он назвал празднование 9 Мая в России, «пошлым карнавалом», «вакханалией по всей стране» и «каким-то маскарадом во главе с хайпующими чинушами». На самого Алексея Навального дело о реабилитации нацизма заели в октябре этого года.

В то же время, в исследовании отмечается, что уровень насильственных преступлений в этом году в России снизился. Эксперты отмечают, что это связано с мобилизацией, так как по статистике МВД среднестатистический человек, совершивший преступление — это именно мужчина средних лет.

«Представьте, что призвали все мужское население средних лет. Что будет с преступностью в стране?», — рассуждает социолог, привлеченный для исследования. По его словам, у тех, кто добровольно отправился в зону боевых действий, может быть в целом большая толерантность к насилию. Как показывает опыт других стран, из-за того, что в войну вовлечены сотни тысяч мужчин средних лет, в ближайшие годы в России, вероятно, будут фиксировать всплеск насильственных преступлений.

Так, согласно исследованию 1976 года, в странах, которые принимали участие в военных действиях, показатель убийств растет больше, чем в мирных странах. Исследователи пришли к выводу, что в воевавших странах показатель убийств увеличивался минимум на 10 процентов, а в некоторых случаях даже в два раза. При этом в мирных он наоборот сокращался на те же 10 процентов.

Авторы исследования также отмечают, что рост насильственной преступности в воевавших странах происходит не столько за счет вернувшихся ветеранов, сколько из-за общих «насильственных» настроений, в которых находилось общество во время войны.

Источник: «Если быть точным»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.