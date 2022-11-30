Минкульт выделит деньги на фильмы о деградирующей Европе и службе в вооруженных силах России

Министерство культуры опубликовало список из 17 приоритетных тем для кинокартин, которые получат финансовую поддержку от государства в 2023 году.

«Мы публикуем перечень тем до начала конкурсов на финансирование производства и надеемся, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства. Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя. В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — цитирует сайт ведомства слова министра культуры Ольги Любимовой.

В списке, среди прочего, значатся такие темы как:

Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Конфликт поколений, преемственность поколений.

Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации.

Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции.

Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтёры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории.

Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира.

Источник: Министерство культуры России

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