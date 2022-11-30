Издательство Popcorn Books прекращает продажу квир-книг. Последний день — сегодня

Издательство Popcorn Books прекращает продажу квир-книг из-за принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Сегодня последний день, когда их можно купить в магазинах и на маркетплейсах.

«Если вам небезразлична судьба нашего издательства, просим вас захватить пару желаемых книжек именно на Wildberries. Мы постарались создать максимально комфортные условия, чтобы вы смогли пополнить свои запасы „Попкорна“ при любых обстоятельствах, — отметили в издательстве.

1 декабря в России вступает в силу закон, который полностью запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних. Этот закон делает продажу книг с упоминанием ЛГБТ-персонажей в России практически невозможной. За нарушение грозят серьезные штрафы — до десяти миллионов рублей для юридических лиц.

Popcorn Books — независимое книжное издательство. Оно специализируется на художественных книгах, которые затрагивают такие темы, как проблемы самоидентификации, расизма, сексизма и отношения к собственному телу.

Источник: Popcorn Books

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