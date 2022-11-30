Глава Бурятии пообещал устроить на работу в школы военных, вернувшихся с войны в Украине

Военные, вернувшиеся с войны в Украине, смогут получить работу в школах и военкоматах. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мы для себя приняли решение, что, когда ребята возвращаются, для них в школах будем вводить отдельные дополнительные ставки: они там будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна и в каждой школе», — сообщил Цыденов.

По его словам, власти региона организуют бесплатную профессиональную подготовку для тех, кто не имеет педагогического образования.

«Они будут проходить подготовку, получать знания, навыки, соответствующее разрешение для работы с детьми и с учетом боевого опыта будут работать в школах», — сказал Цыденов. Он также добавил, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения, смогут работать в военкоматах.

Цыденов отметил, что в Бурятии для раненых военнослужащих также подготовлена программа реабилитации после завершения службы. «Мы понимаем, что медицинская реабилитация, социальная реабилитация и психологическая реабилитация — она требуется, причем эта программа долгосрочная. Здесь уже наши больницы будут работать, у нас есть Центр восточной медицины, мы еще будем создавать дополнительные мощности по реабилитации», — пообещал Цыденов.

Источник: ТАСС

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