Алла Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в России

Алла Пугачева, которая в октябре уехала из России, подала заявку на ликвидацию своей последней работающей в стране компании «АБП». Об этом пишет издание «Октагон».

Согласно базе СПАРК, заявление о ликвидации ООО «АБП» подано 23 ноября, а решение должно быть готово первого декабря. Компания Пугачевой имела право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также в области теле- и радиовещания.

Компания «АБП» на 100% принадлежит Пугачевой. Гендиректором в ней значится концертный директор певицы Елена Чупракова. По информации «Октагона», в 2010-е годы именно эта компания управляла радиостанцией «Радио Алла» и занималась организацией выступлений певицы. Других действующих компаний у Пугачевой в России нет.

После начала войны в Украине Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Галкин неоднократно критиковал действия России и выступал против войны. В августе певица вернулась в страну, а в сентябре Галкина внесли в список «иноагентов». Тогда Пугачева попросила внести ее тоже в реестр и снова уехала из страны.

Источник: «Октагон»

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