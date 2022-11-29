В Москве полицейские задержали мужчину, отвезли в военкомат и уже через несколько часов отправили в воинскую часть в Тверской области

В Москве полицейские задержали 23-летнего Данила Шершева. Угрожая физическим насилием, они доставили его в военкомат, откуда он уже спустя несколько часов был отправлен в войска для прохождения срочной службы. Об этом «Холоду» рассказала девушка Шершева Екатерина (попросила не упоминать фамилию).

По ее словам, люди в штатском задержали ее молодого человека в подъезде дома, где он снимал квартиру. Шершева назвали по имени и фамилии и сказали: «Уголовный розыск. Вас приказано доставить в военкомат». Екатерина говорит, что Шершев не состоял на воинском учете и не имеет военного билета.

После задержания его сразу доставили в военкомат, а оттуда — на сборный пункт. Спустя несколько часов, в течение которых Шершева удерживали без телефона на сборном пункте, не допуская к нему ни родных, ни адвоката, его отправили в воинскую часть в Тверской области для прохождения срочной службы.

Перед этим сотрудники военкомата, по его словам, фальсифицировали все необходимые документы, подписав их вместо Шершева. Об этом он сам сообщил уже из автомобиля, который вез его в часть, — водитель дал ему телефон, чтобы позвонить матери.

Произошедшее с Шершевым незаконно, рассказала «Холоду» юрист Анастасия Буракова. По ее словам, в случае если Шершев уклонялся от постановки на воинский учет, полицейские могли быть привлечены для установления его местонахождения и даже доставления его в военкомат, но не для отправки в войска, а для вручения ему повестки.

«Все это, конечно, полный произвол. Мы будем бороться и обжаловать эти действия, но после отправки в войска помочь Данилу будет чрезвычайно сложно», — заявил «Холоду» юрист Арсений Левинсон, консультирующий родных Шершева.

По его словам, в момент, когда за молодого человека подписали все соответствующие документы и отправили его в войска, он формально был признан военнослужащим. Это означает, что пока будут совершаться все формальные процедуры по обжалованию незаконных действий полиции и сотрудников военкомата, он будет продолжать находиться в войсках. «Это, впрочем, не значит, что мы опустим руки и откажемся от борьбы. У Данила есть проблемы со здоровьем, язвенная болезнь. Мы начнем с того, что будем добиваться его госпитализации», — сообщил Левинсон.

Источник: «Холод»

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