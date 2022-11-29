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В Изюме во время российской оккупации убили детского писателя Владимира Вакуленко

15:21 • 29.11.2022

Украинский детский писатель Владимир Вакуленко был убит в Изюме во время российской оккупации. Об этом сообщает «Суспiльне».

По данным издания, тело Вакуленко с огнестрельными ранениями было найдено  в массовом захоронении, которое обнаружили в Изюме после освобождения от российской оккупации.

По словам бывшей супруги писателя Ирины Новицкой, россияне похитили Вакуленко по доносу. Последующие места пребывания его и сына Виталия были неизвестны. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту похищения. 

Последний раз на связь Вакуленко выходил 7 марта 2022 года. Сейчас данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

После отступления российских войск из Изюма там было обнаружено массовое захоронение, в котором находились более 400 тел украинских военных и местных жителей.

Источник: «Суспiльне»

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