В Изюме во время российской оккупации убили детского писателя Владимира Вакуленко

Украинский детский писатель Владимир Вакуленко был убит в Изюме во время российской оккупации. Об этом сообщает «Суспiльне».

По данным издания, тело Вакуленко с огнестрельными ранениями было найдено в массовом захоронении, которое обнаружили в Изюме после освобождения от российской оккупации.

По словам бывшей супруги писателя Ирины Новицкой, россияне похитили Вакуленко по доносу. Последующие места пребывания его и сына Виталия были неизвестны. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту похищения.

Последний раз на связь Вакуленко выходил 7 марта 2022 года. Сейчас данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

После отступления российских войск из Изюма там было обнаружено массовое захоронение, в котором находились более 400 тел украинских военных и местных жителей.

Источник: «Суспiльне»

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