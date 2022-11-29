Папа Римский обвинил в жестокости по отношению к украинцам тех, кто «не придерживается русской традиции». Отдельно он выделил бурят и чеченцев

Папа Римский Франциск обвинил в особой жестокости в Украине бурят и чеченцев. Об этом он заявил в интервью американскому христианскому журналу America.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученическую смерть. Если есть люди, ставшие мучениками, то есть и те, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости [...] Как правило, самым жестокими являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — сказал Франциск.

На эти слова уже отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала понтифика «извращенцем истины».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины».

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал такую оценку Папы Римского «странной».

«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население – как минимум странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», — написал Цыденов в своем телеграм-канале.

«Столица европейского государства – город Белград или целое государство - Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России», — отметил он.

Источники: America, ТАСС, Алексей Цыденов

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