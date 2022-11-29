Мобилизованный пацифист, который сбежал из части из-за угроз расправы, проиграл суд. Теперь его могут отправить воевать в Украину

Мобилизованный петербуржец Кирилл Березин, который отказался брать в руки оружие и сбежал из военной части, проиграл в суде. Он хотел добиться замены военной службы на альтернативную, но городской суд Санкт-Петербурга отказал ему в апелляции, пишет «Фонтанка».

Кирилл Березин получил повестку 24 сентября. Сам явился в военкомат Санкт-Петербурга и попросил направить его на альтернативную службу, так как он не хотел стрелять в людей. В военкомате его слушать не стали, отобрали паспорт и военный билет, посадили в автобус и увезли в часть.

Молодой человек оказался почти на границе с Украиной, но после того, как он отказался брать в руки оружие, а начальник штаба войсковой части 02511 Анатолий Смердов угрожал ему убийством, он взял такси и уехал обратно в Санкт-Петербург. Там адвокат Березина Никифор Иванов пытался доказать, что его подзащитный не отказывается от службы и готов быть поваром или писарем, но не хочет брать в руки оружие.

Заседание по делу Березина проходило в городском суде Санкт-Петербурга в закрытом режиме из-за «служебной тайны в области обороны». А решение вступило в силу немедленно и, по словам Иванова, Березина могут отправить в военную часть в Каменке, а оттуда — на фронт.

Источники: «Фонтанка», «Бумага»

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