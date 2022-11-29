«Их убил не взрыв». Недалеко от Херсона обнаружили могилу, где были захоронены шесть человек, которых, вероятно, казнили российские военные — NYT

В селе Правдино в Херсонской области украинские военные следователи эксгумировали останки шестерых мужчин, которых, вероятно, казнили российские военные. Об этом пишет New York Times.

Погибшие, как утверждается, приехали в Правдино из другого города и работали охранниками в сельскохозяйственной компании. Один из них по имени Влад завязал отношения с девочкой-подростком, над которой издевался ее отчим. По словам местных жителей, отчим сотрудничал с оккупационными властями и выдумал историю о том, что Влад и другие охранники шпионят за российскими военными.

В середине апреля дом, в котором жили охранники, взорвали. Об этом журналисту NYT рассказал живущий по соседству Анатолий Сикоза. По его словам, когда он подошел к дому, то увидел тела шести из семи живших там охранников и девушки, с которой общался Влад.

«Я могу сказать, что их убил не взрыв», — подчеркнул Сикоза. Он также добавил, что у нескольких убитых руки были связаны за спиной, а глаза завязаны. При этом девушка, по его словам, выглядела так, как будто ее задушили.

Сикоза рассказал журналистам, что умолял российских солдат позволить ему похоронить мертвых, но те отказывались. Дошло до того, что тела начали разрывать на части бродячие собаки. Разрешение захоронить тела Сикоза получил только спустя пять недель. При этом мужчина не смог найти тело седьмого охранника, что с ним случилось — неизвестно.

На прошлой неделе Генпрокуратура Украины сообщила, что после российской оккупации в Херсонской области были найдены девять пыточных и 432 трупа мирных жителей.

Источник: New York Times

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