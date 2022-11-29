Европол ликвидировал кокаиновый «суперкартель». Он контролировал до трети всех поставок этого наркотика в Европу

Полицейское агентство ЕС (Европол), объявило о завершении операции «Свет пустыни», в рамках которой была пресечена деятельность «суперкартеля», контролировавшего треть всех поставок кокаина в Европу.

Европол отчитался о задержании 49 человек в шести европейских странах. По данным правоохранителей, руководил преступным сообществом гражданин Великобритании, он тоже задержан.

Кроме того, за два года, которое длилось расследование этого дела, полицейским удалось изъять более 30 тысяч килограммов наркотиков.

Как подчеркнули в Европоле, в операции принимали участие правоохранительные органы сразу пяти стран: Бельгии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ и) Франции.

Часть подозреваемых была задержана еще в прошлом году, а остальные в период между 8 и 19 ноября, в ходе тщательно скоординированных рейдов в шести странах.

Ранее британцу, который, предположительно, являлся главой «суперкартеля», удалось избежать ареста в Испании и скрыться от местных правоохранителей в Дубае, откуда он продолжил руководить своей преступной организацией.

Однако, благодаря сотрудничеству между правоохранителями ОАЭ и европейских стран, злоумышленника все же удалось задержать.

Несмотря на уничтожение такого крупного преступного сообщества, которое занималось контрабандой кокаина в Европу, ситуация на европейском рынке этого наркотика вряд ли серьезно изменится. Таково мнение ведущего эксперта по наркополитике и исполнительного директора благотворительной организации Release Ниама Иствуда.

Он пояснил, что в ходе предыдущей международной полицейской операции в 2020 году правоохранителям удалось изъять 20 тонн наркотиков, но существенного влияния на наркорынок этот успех борцов с наркотрафиком не оказал.

«Тогда это называли самой масштабной и глубокой британской операцией по борьбе с серьезной организованной преступностью. Однако кокаин и другие наркотики остаются по-прежнему легко доступны по всей стране», — напомнил Иствуд.

Источники: Русская служба Би-би-си

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