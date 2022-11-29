Алексей Кудрин покидает должность главы Счетной палаты. По данным СМИ, он займет пост в руководстве «Яндекса»

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

По данным агентства, рассмотреть этот вопрос планируется на заседании 30 ноября.

Уход с поста главы Счетной палаты подтвердил и сам Алексей Кудрин. «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее российские СМИ сообщали, что Кудрин займет один из руководящих постов в компании «Яндекс». Так, «Агентство» писало, что чиновник отправился в Стамбул, чтобы принять там участие в назначенном на сегодня заседании Совета директоров компании.

Ранее была согласована сделка, в соответствии с которой российский IT-гигант будет поделен на две структуры – российскую и международную. Как ожидается, российскую возглавит Кудрин, а четыре международных направления (автономные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных) останутся за основателем «Яндекса» Аркадием Воложем.

Источники: РИА Новости, Алексей Кудрин, «Агентство»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.