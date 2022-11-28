Журналиста Илью Азара не пустили на рейс в Ригу из-за недопонимания, правила въезда в страну остаются прежними

Источник, близкий к МИД Латвии, сообщил, что журналиста «Новой-Европа» Илью Азара ошибочно не пустили на рейс Берлин-Рига. Ранее то же самое подтвердили в авиакомпании Air Baltic, на чьем рейсе должен был лететь Азар.

«МИД подтвердил, что правила остаются прежними. Предположительно, где-то произошло недопонимание», — сказал «Холоду» источник, близкий к МИД Латвии.

В ответ на запрос «Новой газеты. Европа» авиакомпания сообщила, что при посадке на рейс сотрудники аэропорта не должны проверять тип визы пассажиров.

Ранее Азара не пустили на рейс Air Baltic и сослались на текст Международной ассоциации воздушного транспорта, в котором сказано, что россиянам можно попасть в Латвию только по визе A и C. При этом у журналиста есть действующая латвийская виза D, которая позволяет непрерывно находиться в Латвии в течение года.

Источник: «Холод», «Новая газета.Европа»

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