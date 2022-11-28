Жителю Приморья назначили исправительные работы из-за видео о потерях армии России, которое тот отправил в ватсап

Проект «ОВД-Инфо» обратил внимание, что 2 августа Уссурийский районный суд Приморского края приговорил местного жителя Федора Эрбеса к полугоду исправительных работ из-за видео про войну, которое тот отправил в ватсап. Также, согласно решению суда, в течение шести месяцев пять процентов от заработной платы Эрбеса будут удерживать в пользу государства.

Согласно тексту приговора, мужчина отправил в чат на 230 человек видео, где были кадры с разрушенными городами Донбасса и сломанной российской техникой. В ролике говорится о потерях армии России, а также сложностях дезертирства. Предположительно, речь идет о возможных перехватах разговоров солдат с родными. В итоге на Эрбеса завели дело о «фейках» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК).

Эрбес признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без проведение судебного разбирательства. Во время вынесения приговора смягчающим обстоятельством стало наличие у Эрбеса несовершеннолетнего ребенка.

Источник: «ОВД-Инфо»

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