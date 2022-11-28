Власти решили отправить сахалинских матерей мобилизованных в Донбасс

Глава Сахалина Валерий Лимаренко в ходе встречи с матерями и женами мобилизованных предложил им отправится в аннексированную Донецкую Народную Республику, чтобы на месте выяснить, в чем нуждаются военнослужащие.

По словам Лимаренко, после встречи с родственницами мобилизованных была создана «общественная группа жен и матерей военнослужащих», участницы которой смогут по очереди ездить на территорию аннексированной ДНР. Поездки оплатит «Единая Россия».

«Для победы важно знать, в чем нуждается каждый отдельный воин, чтобы успешно бить врага. Поэтому в регионе создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Участницы смогут по очереди отправляться в Донецкую Народную Республику. Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Первой в такую «командировку» отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина.

Источник: Валерий Лимаренко

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