Вдова застрелившегося полковника из Владивостока рассказала, что ее мужу угрожали уголовным делом после жалоб мобилизованных

Вдова замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадима Бойко, который застрелился на рабочем месте 16 ноября, написала открытое обращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказала, что мужа назначили ответственным за прием мобилизованных, затем — за подготовку техники и призывников, а после этого пригрозили ему крупным штрафом и уголовным делом.

По словам Юлии Бойко, ее муж был специалистом в области вооружения на кораблях. Опыта с наземной техникой у него не было, специалистов в помощь ему не выделили. Техника оказалась непригодна, нужная документация отсутствовала. Однако начальство «оставило эти проблемы без внимания». По ее словам, Бойко находился в постоянном стрессе, у него около месяца была бессонница, он похудел на 15 килограммов.

14 ноября комиссия из Хабаровска начала проверку в отношении Бойко по жалобам мобилизованных. Проверяющие, по ее словам, нашли много нарушений и пообещали взыскать с Бойко более 100 миллионов рублей долгов, а затем привлечь его к уголовной ответственности. По словам жены Бойко, для него «это стало последней каплей».

Также жена написала, что предполагает, что своей смертью Бойко хотел привлечь внимание руководства и «дать вам сигнал о том, что происходит беда, что нужно что-то делать, что родина находится в опасности».

Источник: «Сирена»

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