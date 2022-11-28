В Самаре либертарианца Егора Бесчастнова насильно доставили в военкомат. Призывная комиссия решила отправить его на срочную службу 

Самарского активиста и либертарианца Егора Бесчастнова задержали, когда он был на приеме у нотариуса. Молодого человека доставили в военкомат, где специально для него созвали призывную комиссию.

25 ноября Бесчастному, по словам его коллег, звонил участковый и интересовался когда молодой человек сможет подойти в военкомат. Ранее активист около года судился за право проходить альтернативную гражданскую службу.

«Меня вот увезли в военкомат, когда я был у нотариуса и оформлял доверенность. Сейчас экстренно собирают призывную комиссию именно под меня», — написал Бесчастнов в твиттере.

Спустя несколько часов стало известно, что призывная комиссия приняла решение отправить активиста на срочную военную службу. Это должно произойти 6 декабря. Сам Бесчастных намерен обжаловать это решение.

Источники: Егор Бесчастнов, Самарские Либертарианцы

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