В Новосибирске мобилизованный прострелил себе ногу, чтобы избежать отправки на фронт

В Новосибирском высшем военном командном училище один из мобилизованных прострелил себе ногу. Об этом пишет «Сибирь.Реалии», ссылаясь на собственные источники среди мобилизованных.

По их словам, мужчина ранил себя намеренно, чтобы избежать отправки в зону боевых действий в Украине.

«Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом. Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул», — рассказал один из собеседников издания.

Он добавил, что пострадавшего уже госпитализировали.

В свою очередь, в Новосибирском военном командном училище отказались комментировать произошедшее, и даже подтвердить или опровергнуть сам факт случившегося.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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