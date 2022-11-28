В Иране арестовали племянницу верховного лидера страны. Ранее она поддержала протесты и призвала правительства других стран разорвать отношения с Тегераном

Племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фарида Морадхани арестована. Причиной, как сообщается, стало ее обращение к правительствам других стран с призывом разорвать отношения с Тегераном из-за жестокого подавления протестов, вызванных смертью Махсы Амини. Об этом сообщает CNN.

«О свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот режим, убивающий детей. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не соблюдает никаких правил, кроме силы и стремления к удержанию власти», — говорит Морадхани в своем обращении.

Она также призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран.

Масштабные протесты в Иране начались в сентябре после задержания полицией нравов 22-летней курдской студентки Махсы Амини за «неправильно надетый» хиджаб. После задержания девушка в состоянии комы попала в больницу, а спустя три дня умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, у девушки случился инсульт. Однако родственники погибшей настаивают, что у нее не было проблем со здоровьем, а причиной смерти стало избиение в полицейском участке.

Когда информация о смерти студентки распространилась в сети, акции протеста начались во многих иранских городах. Их главной движущей силой стали молодые женщины, многие из которых демонстративно снимали и сжигали свои хиджабы, что по иранским законам является преступлением.

В ходе жесткого подавления протестов иранские силовики забили до смерти школьницу, которая отказалась спеть патриотическую песню, прославляющую духовное руководство страны. После этого акции протеста и стычки с правоохранителями возобновились с новой силой.

По данным иранского агентства HRANA на 26 ноября, за два с лишним месяца протестов в Иране были убиты 60 сотрудников сил безопасности, 450 демонстрантов, в том числе 63 несовершеннолетних, и задержаны более 18 тысяч человек.

Некоторые участники протестов уже приговорены к смертной казни.

Источник: CNN

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