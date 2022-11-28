Россия и США использовали деконфликтную линию связи всего один раз за время войны в Украине — Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве сообщило, что за время войны в Украине Россия и США всего один раз использовали деконфликтную линию связи, предназначенную для деэскалации возможного конфликта между РФ и НАТО.

Источник агентства рассказал, что переговоры инициировало правительство США, чтобы выразить опасения по поводу действий российских военных вблизи критической инфраструктуры в Украине. При этом источник не уточнил обстоятельства переговоров и каким инцидентом они были вызваны.

Деконфликтную линию создали в марте этого года, чтобы избежать любых непреднамеренных столкновений российских войск с силами НАТО. Reuters уточнило, что линия тестируется два раза в день, звонки проводятся на русском языке.

Источник: Reuters

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