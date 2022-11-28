Российские контрактники, которых держали в подвалах в Донбассе, потребовали возбудить уголовные дела о незаконном лишении свободы

Российские военные, которых две недели держали в подвалах в Донбассе из-за отказа воевать, потребовали от Следственного комитета возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что военные, которых отправили в аннексированную ЛНР, «столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением и приняли решение отказаться от участия в боевых действиях». После этого 280 военнослужащих посадили в подвал в поселке Зайцево. Там их держали две недели «без надлежащего питания в бесчеловечных условиях». Кроме того, старшие командиры угрожали им и оказывали психологическое давление, передал Чиков показания военных.

По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область. Вместе с контрактниками с заявлениями в СК обратились родственники трех мобилизованных, которых до сих пор содержат в подвалах в Зайцево.

Источник: Павел Чиков

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