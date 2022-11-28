Российские банки массово отказывают мобилизованным в кредитных каникулах. Клиенты жалуются на «недобросовестный подход» со стороны кредитных организаций

В ноябре мобилизованные россияне начали массово жаловаться на отказы со стороны банков в кредитных каникулах. Десятки таких жалоб были опубликованы, в частности, на портале Banki.ru. Среди жалующихся оказались клиенты крупных российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и других.

В одной из жалоб автор рассказывает, что при попытке оформить кредитные каникулы для его мобилизованного отца «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой пострадавший сообщил, что банк принял документы, но прислал отказ уже через три часа после этого. В еще одной жалобе говорится о том, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».

Как пишет «Коммерсантъ», положенные мобилизованным по закону кредитные каникулы оказались весьма популярной услугой. В крупные российские банки уже поступили тысячи заявлений о предоставлении отсрочек по платежам от мобилизованных заемщиков.

При этом в кредитных организациях признают наличие проблем с предоставлением кредитных каникул, но объясняют их техническими сложностями и отвергают обвинения в недобросовестном подходе.

Так, в ВТБ сообщили, что часть клиентов могла столкнуться с задержкой подключения кредитных каникул «по техническим причинам». В то же время в кредитной организации заверили, что банк оформляет государственные каникулы и отсрочку для всех мобилизованных, которые соответствуют критериям программы.

В свою очередь, в Сбербанке сообщили, что в пиковые периоды начала октября «были возможны единичные отказы», связанные со сложностями оформления доверенностей, но «сейчас острота проблемы отсутствует».

В Альфа-банке, Совкомбанке и Газпромбанке отрицают наличие проблем с оформлением клиентами кредитных каникул.

Источник: «Коммерсантъ»

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