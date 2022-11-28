Путин принимал участие в репрессиях в отношении советских диссидентов

Историк Константин Шолмов опубликовал архивный документ, из которого следует, что Владимир Путин участвовал в обысках у советских диссидентов. Документ представлен в Музее политической истории Санкт-Петербурга.

Как следует из документа, лейтенант Путин, в частности, проводил обыск у известного писателя и диссидента советских времен Олега Волкова. Обыск был проведен в 1976 году после того, как 76-летний Волков вместе с другим советским диссидентом Юлием Рыбаковым нанесли на стену Петропавловской крепости в Ленинграде надпись длиной 40 и высотой почти 1,2 метра «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков».

Путин, которому на тот момент было 24 года, обозначен в протоколе, как «л-т (лейтенант) Путин».

По словам депутата петербургского Заксобрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского, в том, что речь идет именно о нынешнем президенте России, нет сомнений. В том же протоколе упоминается другой сотрудник КГБ Кошелев, про которого известно, что он служил вместе с Путиным, а потом они вместе работали в администрации Петербурга уже после развала Советского Союза.

«До сих пор существовал такой миф, что в советские времена Путин служил в разведке и не принимал участия в репрессиях в отношении инакомыслящих. Мы, конечно, знали, что это неправда, но теперь появились доказательства, окончательно развечивающие этот миф», — сказал «Холоду» Борис Вишневский.

Источник: Константин Шолмов, «Холод»

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