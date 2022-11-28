«Мемориал» признал журналиста Ивана Сафронова политзаключенным

Проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал политзаключенным журналиста Ивана Сафронова, которого приговорили к 22 годам строго режима по делу о госизмене.

Проект сообщил, что считает Сафронова политзаключенным, потому что, как показывает анализ обвинительного заключения, сделанный «Проектом», ФСБ не доказала вину журналиста. Следствие не привело доказательств связи журналиста с иностранными разведками, а также не установило источник якобы секретной информации, к которой у самого Сафронова не было доступа, считают в «Мемориале».

30 ноября Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрит жалобу защиты на приговор журналиста.

Источник: «Поддержка политзеков. Мемориал»

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