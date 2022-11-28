Apple может недосчитаться около шести миллионов смартфонов из-за протестов на заводе в Китае

Американская корпорация Apple в этом году может потерять около шести миллионов iPhone 14 Pro и Pro Max из-за протестов в производственном центре Apple Inc. в китайском Чжэнчжоу. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источника издания, ситуация на заводе Foxconn, где собирают смартфоны, остается нестабильной. Жесткие коронавирусные ограничения, которые ввели на предприятии, повлекли за собой массовые увольнения одних сотрудников и протесты других. Например, 19 октября рабочим, которые и так уже жили на предприятии из-за вспышки коронавируса, запретили обедать в столовых.

В пик сезона на предприятии работает около 200 тысяч человек, после того, как начались протесты, более 20 тысяч новых сотрудников уволились. И, чтобы их вернуть, руководство Foxconn, по данным Bloomberg, предложило по 1800 долларов тем, кто останется на заводе до января.

В этом году Apple уже снижала общий план производства смартфонов с 90 до 87 миллионов штук и, вероятно, его придется опять пересмотреть. В конце октября Reuters сообщил, что из-за недовольства сотрудников, которые работали в «замкнутом цикле» после вспышки COVID-19, Foxconn может на 30 процентов сократить производство iPhone.

Источник: Bloomberg

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